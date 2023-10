POL-BN: "Tag des Einbruchschutzes" im Polizeipräsidium Bonn - Kostenloser Beratungstag

Polizei Bonn

Spätestens ab der Umstellung auf die Winterzeit am kommenden Wochenende beginnt die dunkle Jahreszeit, also die Hochsaison der Einbrecher. Im Schutz der Dunkelheit sind sie unbemerkt in Wohngebieten unterwegs und haben leider viel zu oft leichtes Spiel. Schnell brechen sie Fenster oder Türen auf, stehlen Bargeld, Schmuck, Kameras, Tablets oder Mobiltelefone. Deshalb ist es gerade jetzt so wichtig sein Haus und/oder seine Wohnung mit der richtigen Sicherheitstechnik auszurüsten, die es den Einbrechern so schwer wie möglich macht.

Am kommenden Samstag (28.10.2023) beraten unsere technischen Sicherheitsberater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz dazu kostenlos und unabhängig beim

"Tag des Einbruchschutzes" der Bonner Polizei. Von 10 bis 17 Uhr im "Bistro Dahlienfeld" (Kantine) Eingang Heinrich-Konen-Straße.

Darüber hinaus informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW über die Möglichkeiten und Grenzen der Videoüberwachung an privaten und gewerblichen Objekten. Ein wirksamer Schutz vor Einbrechern sind auch "wachsame Nachbarn". Aber wie verhält man sich bei verdächtigen Personen richtig? Wann darf ich Fotos oder Videos von Verdächtigen aufnehmen? Auch hierzu wird am "Tag des Einbruchschutzes" informiert.

Interessierte erhalten an dem Aktionstag ebenso Informationen zum Thema Telefonbetrug. In den vergangenen zwei Jahren sind durch die Betrüger alleine in NRW über 70 Millionen Euro an Schäden entstanden. Unsere Beraterinnen und Berater informieren über die aktuellen Maschen und das Vorgehen der Täterinnen und Täter und geben Tipps und Hinweise zur Prävention.

Wertvolle Oldtimer sollten vor allem in der dunklen Jahreszeit gut gesichert werden. Denn dann stehen die Schätzchen oft in Garagen oder auf Parkplätzen. Unsere Beraterinnen und Berater informieren über Schutzmaßnahmen anhand eines Oldtimer-Polizeifahrzeuges.

Weitere Informationen unter:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutztag-28-oktober-2023

und

https://polizei.nrw/artikel/landesweites-aktionswochenende-gegen-den-wohnungseinbruch-2023

