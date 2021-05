Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Einbrecher entwendeten Handtasche und Geldbörse

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen (22.05.2021) gegen 05:30 Uhr in ein Reihenhaus in der Hermannstädter Straße in Bonn-Tannnenbusch ein. Zur Tatzeit zerstörten die mutmaßlichen Einbrecher eine Fensterscheibe neben der Haustüre mit einem Stein und gelangten in den Innenbereich. Dort nahmen sie eine Handtasche sowie eine Geldbörse an sich. Mit dem Diebesgut flüchteten die Einbrecher im Anschluss unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

