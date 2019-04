Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme in Bonner Rheinaue: 24-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg haben am Mittwoch, 24.04.2019, in der Bonner Rheinaue einen 24-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Auf ihrer Streifenfahrt war der junge Mann den Beamten gegen 17.15 Uhr aufgefallen. Als sie ihn kontrollierten, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort trat er eine 50-tägige Haftstrafe an.

