Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt/Kessenich: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Montagmittag (25.02.2019) soll ein bislang unbekannter LKW-Fahrer eine Verkehrsunfallflucht begangen haben, nachdem er auf der Reuterstraße mit dem Audi einer 38-jährigen Frau kollidiert war.

Zur Unfallzeit gegen 12:15 Uhr warteten beide Fahrzeug vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Reuterstraße/Hausdorffstraße in Fahrtrichtung Reuterbrücke. Der LKW stand auf der Linksabbiegerspur und beabsichtigte, auf die Fahrbahn der Reuterstraße in die entgegengesetzte Richtung (Bonner Talweg) zu fahren. Auf der mittleren Fahrspur wartete die 38-Jährige in ihrem Audi auf Grünlicht, um ihre Fahrt in Richtung Reuterbrücke fortzusetzen.

Als die Ampel Grünlicht für Linksabbieger anzeigte, bog der LKW-Fahrer ab. Hierbei schlug die hintere rechte Seite des LKW soweit aus, dass die komplette linke Fahrzeugseite des wartenden Audi eingedrückt und zerkratzt wurde. Trotz des Hupens der Fahrerin entfernte sich der weiße LKW von der Unfallörtlichkeit und fuhr ohne anzuhalten davon.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten LKW geben kann, wird gebeten sich unter 0228/15-0 zu melden.

