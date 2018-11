POL-OS: Georgsmarienhütte ....und wieder Zigaretten gestohlen!

Georgsmarienhütte (ots) - Gegen 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Diebe im Zentrum von Oesede, an der Glückaufstraße, Zugang zu einem Lebensmittelmarkt, der auch eine Lotto-Annahmestelle beherbergt. Die Einbrecher suchten die Lottostelle auf und machten sich an dem Aufbewahrungsregal für Zigaretten zu schaffen. Mit einer noch nicht bekannten Anzahl von Tabakwaren verließen die Diebe den Markt. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500

