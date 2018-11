POL-OS: Osnabrück - Zigaretten und Bargeld erbeutet

Osnabrück (ots) - In der Darumer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen am Schützenhaus angebrachten Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei unter 0541 327 2115 oder 05406 807790.

