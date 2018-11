POL-OS: Melle - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Melle (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag in den St. Raphael Kindergarten, In den Büschen, einzudringen. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein, gelangten aber nicht in die Räume des Kindergartens. Die Meller Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruchsversuch unter 05422 920600.

