POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Fachhandel

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, vermutlich gegen 3 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Großhandelsbetrieb für Floristikbedarf im Gewerbegebiet Am Wulfter Turm. Die Eindringlinge suchten die Büroräume und den Kassenbereich auf, wurden aber vermutlich durch einen Zeugen gestört und flüchteten - ohne Beute - durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster. Hinweise zu diesem versuchten Einbruch nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell