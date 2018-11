POL-OS: Nortrup: Diebstahl einer blauen Kleinkraftrades

Nortrup (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein Kleinkraftrad (125ccm) von einem Grundstück in der Straße Wellmanns Kamp gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine blaue Motocrossmaschine der Marke Yamaha, Modell YZ 144. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Bikes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

