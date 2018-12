POL-BN: Meckenheim: 73-jähriger fährt bei stockendem Verkehr auf vorausfahrende Fahrzeuge auf - sechs Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bonn (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sechs Verletzten ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der L 261 kurz vor Meckenheim. Gegen 15:00 Uhr war ein 73-jähriger PKW-Führer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Röttgen kommend in Richtung Meckenheim unterwegs. Als der Verkehr vor ihm stockte, fuhr er auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und schob in der Folge vier PKW ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der PKW eines 39-jährigen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegen kommenden PKW eines 77-jährigen zusammen. In den sechs beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die leicht Verletzten wurden mittels RTW zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht, der schwerverletzte 39-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand nach bisherigen Schätzungen ein Sachschaden von ca. 65.000,-- Euro.

Die L 261 musste in Höhe der Unfallstelle während der gesamten Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Meckenheim.

