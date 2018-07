POL-GS: Pressebericht Polizeistation Langelsheim

Goslar (ots) - Diebstahl einer Baumaschine(Rüttelplatte)

Von der Brückenbaustelle an der Bundesstraße 82 in Höhe der Abzweigung nach Lutter wurde vom 03.07. auf den 04.07.2018 eine Rüttelplatte entwendet. Die fast 400 kg schwere Baumaschine wurde am Dienstag, d. 03.07., bei Arbeitsende mit einem Bagger auf ein Werkzeuglager gehoben, um die Maschine vor Diebstahl zu schüzten. Trotzdem wurde die Rüttelplatte entwendet. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hersteller der gelb lackierten Rüttelplatte ist die Fa. Wacker. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel.. 05326 / 9787-0.

/Krz.

