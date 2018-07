POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 04.07.18.

Goslar (ots) - Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Mittwochmorgen, zwischen 01.00 und 01.26 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einem angetrunkenen 24-jährigen Wolfenbütteler während seines Aufenthalts im Bayernfestzeltauf dem Goslarer Schützen- und Volksfest die in der Hosentasche mitgeführte Geldbörse mit Inhalt. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Bildungseinrichtung.

Liebenburg. Nachdem bislang unbekannte Tärter in der Zeit von Montagmittag, 12.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 08.05 Uhr, vergeblich versucht hatten, einen auf dem Gelände abgestellten Bürocontainer gewaltsam zu öffnen, drangen sie anschließend nach gewaltsamem Öffnen eines Fensters in eine Bildungseinrichtung im Gitterweg ein und durchsuchten die in diesem Bereich befindlichen Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht fest. Ebenfalls können derzeit keine Angaben über die Schadenshöhe gemacht werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Feuerlöscher entleert.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter den Feuerlöschkasten im Parkhaus in der Mauerstraße ein und entleerten anschließend einen Feuerlöschers im Treppenhaus. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 15.15 Uhr, bis Samstagvormittag, 09.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz in der Bolzenstraße abgestellten grauen Skoda Fabia mit GS-Kennzeichen. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeiträume entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell