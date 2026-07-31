Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Hannover schnappt erneut vier Tatverdächtige bei nächtlicher Graffiti-Aktion - erfolgreicher Aufklärungseinsatz

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Hannover (ots)

In den vergangenen Tagen führte die Bundespolizeiinspektion Hannover erneut einen mehrtägigen Aufklärungseinsatz zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten mit Bezug zu Graffiti erfolgreich durch.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 30. Juli 2026, ist es Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Hannover gelungen, mehrere Personen nach dem Besprühen einer abgestellten S-Bahn festzunehmen. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizeidirektion Hannover.

Im Bereich der Bahnabstellung bei Hannover-Hainholz nahmen die Fahndungsbeamten zunächst Geräusche von Sprühdosen und den Geruch frischer Farbe in der Dunkelheit wahr. Kurz darauf beobachteten sie, wie die vier Tatverdächtigen aus einer Böschung am Rande der Bahnanlage heraustraten. Anschließend bestiegen sie einen geparkten Mietwagen und fuhren davon.

Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und stoppten das Fahrzeug nur kurz nach der Abfahrt. Alle vier Tatverdächtigen, allesamt spanische Staatsangehörige im Alter von 20 bis 27 Jahren, wurden widerstandslos festgenommen. Im Auto entdeckten die Einsatzkräfte umfangreiche Beweismaterial, darunter mehr als 40 Farbsprühdosen, Foto- und Videokameras, szenetypische Schutz- und Vermummungsbekleidung und weitere Beweismittel.

Am Tatort entdeckten die Bundespolizisten großflächige Graffiti an der Seite einer abgestellten S-Bahn und weiteres Beweismaterial im näheren Umfeld. Die vier Tatverdächtigen, drei Männer und eine Frau, wurden vorläufig festgenommen und zur Wache der Bundespolizei am Ernst-August-Platz verbracht. Dort führten die Einsatzkräfte für die in Spanien lebenden Tatverdächtigen erkennungsdienstliche Behandlungen durch und nahmen Fingerabdrücke ab. Darüber hinaus durchsuchten Streifen- und Ermittlungsbeamte der Bundespolizeiinspektion Hannover das von den Tatverdächtigen genutzte Hotelzimmer in Hannover. Dort konnten weitere Beweismittel und für das Strafverfahren relevante elektronische Geräte aufgefunden werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durften die vier Tatverdächtigen die Dienststelle wieder verlassen. Die Bundespolizeiinspektion Hannover ermittelt nun gegen alle vier wegen Sachbeschädigung. Die aufgefundenen Tat- und Beweismittel sowie ihre Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

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