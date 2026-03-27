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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Krefeld (ots)

Auf der Kölner Straße ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 85-Jährige aus Krefeld war am Freitag (27. März 2026) gegen 8:20 Uhr im Bereich der Haltestelle am Stadtpark Fischeln mit einer Straßenbahn kollidiert. Er und die Bahn waren stadteinwärts in die gleiche Richtung unterwegs. Als der Radfahrer nach links zog, stießen beide zusammen. Derzeit kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der genaue Unfallhergang ist Teil der Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat der Polizei.

(104)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

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Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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