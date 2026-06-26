Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Rucksack mit 6100 EUR Bargeld und weiteren hochwertigen Gegenständen am Hauptbahnhof gestohlen - Bundespolizisten in Hildesheim nehmen den Dieb fest

Hannover (ots)

Am Dienstagabend zeigte ein 63-jähriger Deutscher den Diebstahl seines Rucksacks auf der Wache der Bundespolizei in Hildesheim an. Dank der modernen Videoüberwachungsanlage im Hauptbahnhof konnte der Täter schnell ermittelt werden. Den Bundespolizisten gelang es den Dieb im Nahbereich des Hauptbahnhofs festzunehmen. In dem Rucksack befanden sich hochwertige elektronische Geräte und eine hohe Summe Bargeld in einem Gesamtwert von über 13.000 EUR. Das Diebesgut wurde vollumfänglich sichergestellt.

Der 63-jährige Geschädigte, mit Wohnsitz in der Schweiz, verweilte für einen kurzen Zeitraum auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Hildesheim und wartete auf seinen Zug. Der Täter nahm den abgelegten Rucksack samt Inhalt an sich und verließ zügig den Tatort. Der Geschädigte wandte sich daraufhin hilfesuchend an die örtliche Wache der Bundespolizei.

Die Beamten werteten umgehend die Aufzeichnungen der modernen Videoüberwachungsanlage aus - mit Erfolg. Neben der Tathandlung konnte auch der Täter samt Fluchtrichtung ermittelt werden. Die Bundespolizisten fahndeten anhand der Personenbeschreibung nach dem unbekannten Täter.

In unmittelbarer Bahnhofsnähe konnte dann nach kurzer Zeit der 44-jährige marokkanische Dieb angetroffen werden. Der Marokkaner wurde festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen der Wache zugeführt.

Bei der Durchsuchung des Täters konnten die entwendeten Gegenstände aufgefunden und der Diebstahlshandlung zugeordnet werden.

Bei den entwendeten Gegenständen aus dem Rucksack des 63-Jährigen handelte es sich um mehrere, hochwertige elektronische Geräte, sowie eine größere Summe Bargeld im Gesamtwert von über 13.000 EUR. Das Diebesgut wurde sichergestellt und konnte am folgenden Tag an den glücklichen Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Gegen den Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Marokkaner die Dienststelle wieder verlassen.

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