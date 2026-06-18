Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte werfen Stein auf vorbeifahrende Regionalbahn bei Salzgitter-Bad

Hannover (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 17. Juni 2026, kam es zu einem Steinwurf auf eine einfahrende Regionalbahn unweit des Bahnhofs Salzgitter-Bad. Die betroffene Regionalbahn (RB 46) war auf der Fahrt von Braunschweig nach Salzgitter-Bad. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Regionalbahn zwischen 18:00 - 18:20 Uhr durch das Stadtgebiet Salzgitter-Bad. Im Bereich zwischen der Bahnüberquerung Nord-Süd, der Breslauer Straße und dem Bahnhof Salzgitter-Bad kam es zu dem Bewurf des RB 46 (RB14327) durch unbekannte Personen. Dabei wurde eine Seitenscheibe eines Fahrgastwaggons erheblich beschädigt aber nicht durchschlagen. Das Zugbegleitpersonal erhielt erst nach Ausfahrt im Bahnhof Salzgitter-Bad Kenntnis von dem Vorfall und wies alle Fahrgäste an, für die Weiterfahrt in einen anderen Waggon auszuweichen. Die Reisenden blieben unverletzt. Anschließend wurde der Zug am Endhaltepunkt in Herzberg für Instandsetzungsarbeiten in die Abstellung gefahren.

Die Bundespolizeiinspektion Hannover leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Hannover telefonisch unter 0511/30365-0 zu melden oder per Mail an bpoli.hannover@polizei.bund.de zu wenden.

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