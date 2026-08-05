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Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Diebstahl kostet über 2.000 Euro, Freund zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstag, 4. August kam eine 37-jährige georgische Staatsangehörige mit einem Flug aus Kutaissi am Hamburg Airport an. Sie stellte sich gegen 18:00 Uhr zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Reisende seit Mitte Mai 2026 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wird. Tatvorwurf: Diebstahl. Es war eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ standen 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Die Frau war selbst nicht in der Lage, die Geldstrafe zu zahlen und rief in ihrer Not ihren Freund an, der als Abholer im Ankunftsbereich auf sie wartete. Dieser zahlte schließlich die geforderten 2.100 Euro. Anschließend wurde die Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte einreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
Marcus Henschel
Telefon: 040 500 27-104
Mobil: 0172 427 56 08
Fax: 040 500 27-272
E-Mail: marcus.henschel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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