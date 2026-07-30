Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Unterschlagung kostet über 2.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli wollte ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Dubai reisen. Er stellte sich gegen 14:30 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann mit einem lediglich einen Tag zuvor ausgestellten Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen gesucht wird. Tatvorwurf: Unterschlagung. Es war eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Alternativ standen 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die geforderten 2.000 Euro zahlen. Anschließend wurde der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte nach Dubai ausreisen.

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