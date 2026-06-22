Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

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Osnabrück (ots)

Am Samstagabend hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. Der 30-Jährige muss für rund zwei Monate ins Gefängnis.

Der Mann war einer Streife der Bundespolizei nach Streitigkeiten gegen 19:45 Uhr im Hauptbahnhof aufgefallen und kontrolliert worden. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Festnahme. Der 30 - jährige Syrer war wegen Körperverletzung sowie Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte gerichtlich zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tage verurteilt worden. Lediglich durch die sofortige Zahlung einer Geldstrafe von 3.600 Euro hätte er den Gefängnisaufenthalt noch abwenden können. Weil der 30-Jährige den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert

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