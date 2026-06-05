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Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis
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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 41-Jährige muss für einen Monat ins Gefängnis.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Mitfahrer eines Mercedes Sprinter gegen 9:40 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Betruges verurteilt worden und muss eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Monat verbüßen. Lediglich die Zahlung einer Geldstrafe von 1.800 Euro könnte den Gefängnisaufenthalt abwenden. Weiterhin interessierte sich die Justiz in einem anderen Fall für seinen aktuellen Aufenthaltsort

Weil der Verhaftete den haftbefreienden Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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