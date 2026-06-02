Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - 36-Jähriger entgeht Gefängnisaufenthalt

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat Montagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 36-Jährigen drohten knapp zwei Wochen Gefängnis.

Bundespolizisten kontrollierten den Fahrer eines BMW gegen 20:10 Uhr in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Ihn erwarteten knapp zwei Wochen Gefängnis. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 1.200 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 1.200 Euro aufzubringen und er zahlte zudem mehr als 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So konnte der 36-Jährige im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

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