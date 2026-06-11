Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann muss ins Gefängnis

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Twist (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 37-Jährige muss für ein Jahr und fünf Monate ins Gefängnis.

Bundespolizisten kontrollierten den Fahrer eines Mazda gegen 2:55 Uhr in der Kontrollstelle an der Bundesstraße 402 in Twist.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Ukrainer ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Diebstahls in acht Fällen und versuchtem Diebstahl verurteilt worden. Da der 37-Jährige unbekannten Aufenthalts war und seine Bewährung widerrufen wurde, erließ die Staatsanwaltschaft schließlich Haftbefehl. Der Mann muss nun für ein Jahr und fünf Monate ins Gefängnis. Die Justiz interessierte sich außerdem in drei anderen Fällen für seinen derzeitigen Aufenthaltsort.

Der Verhaftete wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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