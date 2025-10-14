Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Straftäter bei Grenzkontrolle festgenommen

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam hat am Montagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen Straftäter verhaftet, als dieser wieder nach Deutschland einreisen wollte. Jetzt muss der 24-Jährige im Gefängnis eine Restfreiheitsstrafe von rund 12 Monaten verbüßen.

Der 24-Jährige kam als Beifahrer in einem Pkw aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 14:40 Uhr im Gewerbepark Rheiderland in Weener angehalten und kontrolliert wurde.

Aus einer Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Raubes und gemeinschaftlichen Diebstahls hatte er noch eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten zu verbüßen. In einem anderen Fall wurde der 24-Jährige wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt, wovon er noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 46 Tagen abzusitzen hat.

Als er jetzt wieder nach Deutschland einreiste, wurde der 24-jährige Marokkaner von Bundespolizisten festgenommen. Nun muss er die restlichen Haftstrafen absitzen. Er wurde von den Beamten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da der Mann nicht in Besitz der notwendigen Grenzübertrittspapiere war wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

------------------------------- Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijke Marechaussee (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover und der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. Das Team hat seinen Dienstsitz im Bundespolizeirevier Bunde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell