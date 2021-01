Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Keine Fahrerlaubnis und von der Justiz gesucht

Bad Bentheim

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung stoppten Bundespolizisten Dienstagnacht an der Anschlussstelle Schüttorf einen PKW, der über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war.

Am Steuer des Autos saß ein 43-jähriger Türke, der sich mit einem türkischen Personalausweis und seinem deutschen Führerschein auswies. Bei der Überprüfung der Personalien fanden die Beamten aber heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Berlin gesucht wurde. Der 43-Jährige musste wegen mehrerer begangener Ordnungswidrigkeiten für insgesamt neun Tage in Haft oder die Geldbußen in Höhe von zusammen 90,- Euro an die Justizkasse zahlen.

Obwohl er die Strafe bei den Bundespolizisten bezahlen konnte, durfte er trotzdem nicht mit seinem PKW weiterfahren. Ein Gericht hatte die Entziehung seiner Fahrerlaubnis angeordnet. Nachdem der 43-Jährige seinen Führerschein abgegeben hatte, durfte er weiterreisen. Das Auto musste er aber stehen lassen.

