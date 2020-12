Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Schnellbremsung am Bahnübergang

Zeugen gesucht

Ganderkesee / OT BookholzbergGanderkesee / OT Bookholzberg (ots)

Aufgrund einer unerwarteten Störungsmeldung am Bahnübergang "Übern Berg" in Bookholzberg, musste ein mit rund 100 km/h herannahender Güterzug am Montagmittag eine Schnellbremsung vor dem Bahnübergang einleiten.

Erste Ermittlungen der Bundespolizei deuten jetzt darauf hin, dass Beschädigungen an der Schrankenanlage für die Störungsmeldung verantwortlich waren. Es besteht der Verdacht, dass diese auf eine Kollision eines Straßenverkehrsteilnehmers mit einem der Schrankenbäume zurückzuführen sind.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 11:45 Uhr sollen mehrere Autos auf beiden Seiten des Bahnübergangs gestanden haben. Die Bundespolizei bittet diese PKW-Fahrer sich bei der Bundespolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/218380 zu melden. Insbesondere der Fahrzeugführer eines silberfarbenen Geländewagens wird gebeten, sich bei ihnen als Zeuge zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Pressesprecher

Ralf Löning

Mobil: 01520 - 9054933

E-Mail: bpoli.badbentheim.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell