Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 21-Jähriger im Zug verhaftet

Oldenburg (ots)

Einen polizeibekannten Mann haben Bundespolizisten am frühen Montagabend im Oldenburger Hauptbahnhof verhaftet. Der 21-Jährige war zuvor im Intercity (IC) von Leer/Ostfriesland nach Oldenburg ohne gültigen Fahrausweis aufgefallen. Im Rahmen eines fahndungsmäßigen Abgleichs der Personalien des jungen Mannes stellten die Beamten schnell fest, dass der Zugreisende seit Anfang 2018 mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wurde. Den haftbefreienden Betrag in Höhe von 200 EUR konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Daher wurde der 21-Jährige bereits wenig später für 20 Tage in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem hatte die Staatsanwaltschaft Hannover den sudanesischen Staatsangehörigen wegen Erschleichens von Leistungen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Aufgrund der Zugfahrt im IC ohne Ticket wurde abermals ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

