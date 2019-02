Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogen-Duo beim Schmuggel von Marihuana und Amphetamin erwischt

Bild-Infos

Download

Weener / Aurich (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Sonntagvormittag auf der Autobahn 280 an der deutsch-niederländischen Grenze zwei Drogenschmuggler erwischt. Sie hatten versucht Marihuana und Amphetamin zu schmuggeln.

Die beiden Männer im Alter 24 Jahren waren gegen 11:20 Uhr in einem PKW mit deutscher Zulassung über die Autobahn 280 nach Deutschland eingereist. Kurz nach dem Autobahndreieck Bunde wurde das Auto im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung an der Anschlussstelle Weener der BAB 31 angehalten.

Die beiden Männer gaben an in Groningen (NL) gewesen zu sein und sich nun auf dem Rückweg nach Aurich zu befinden. Weil den Bundespolizisten nach Öffnen des Kofferraumes starker Geruch von Marihuana entgegenschlug, sahen sich die Beamten das Fahrzeug der beiden Polen näher an. Dabei stießen sie auf einen Rucksack mit 435 Gramm Marihuana und 225 Gramm Amphetamin.

Die Drogenschmuggler wurden beide festgenommen. Sie wurden zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenhandel einen Verkaufswert von ca. 7.000,- Euro.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Pressesprecher

Ralf Löning

Mobil: 01520 - 9054933

E-Mail: bpoli.badbentheim.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell