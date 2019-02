Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Vom Flugplatz ins Gefängnis

Emden (ots)

Flugplatz; Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Freitagmittag im Bereich des Emder Flugplatzes ins Netz gegangen. Der Passagier eines Hubschrauberfluges war zuvor durch die Bundespolzisten routinemäßig kontrolliert worden. Ein Blick in den Fahndungscomputer verriet den Beamten recht schnell, dass der 37-Jährige seit Mai 2018 von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main mit Haftbefehl gesucht wurde. Der wegen Diebstahls verurteilte Mann konnte die haftbefreiende Geldstrafe in Höhe von 1650 EUR nicht aufbringen. Der Gesuchte konnte daher seine Arbeiten in den Nordsee-Offshore-Windparks nicht mehr fortsetzen. Noch am Nachmittag wurde der rumänische Staatsangehörige für die nächsten 66 Tage in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht.

