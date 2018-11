POL-MA: A 6/Gem. Dielheim: 30.000 Euro Schaden - Porsche und Ford Fiesta nicht mehr fahrbereit

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 30.000 Euro sind nach einem Unfall auf der A 6 bei Dielheim am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr zu beklagen. Ein Ford Fiesta-Fahrer, der in Richtung Heilbronn unterwegs war, musste verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern, was der nachfolgende 43-jährige Porsche-Fahrer offenbar zu spät wahrgenommen hatte, zwar noch bremste, aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte. Eine Mitfahrerin im Ford zog sich durch die Aufprallwucht leichte Verletzungen zu, benötigte vor Ort aber keine medizinische Versorgung. Sie wollte sich ggfs. selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Porsche und Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen entfernt werden. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf rund 30.000 Euro.

