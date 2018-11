POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Balkon geklettert und Tür aufgehebelt - Zeugen gesucht!

Ilvesheim (ots) - Über ein Gartentor gelangte ein bislang Unbekannter am Sonntag, zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr, in den Garten eines Anwesens in der Weinheimer Straße/Ecke Wachenheimer Straße und versuchte dort die Terrassentür aufzuhebeln. Nach mehreren erfolglosen Versuchen kletterte er dann auf den Balkon des Wohnhauses und machte sich gewaltsam an der Balkontür zu schaffen. Über diese gelangte er schließlich in die Wohnung und durchsuche auf dem gesamten Stockwerk alle Räume nach Brauchbarem. Der Täter stieß dabei auf mehrere hochwertige Schmuckstücke, die er bei seiner Flucht mitgehen ließ. Während sich der Diebstahlschaden auf mehrere Tausend Euro beläuft, kann der Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

