POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bistro - Mehrere Getränkedosen entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Über ein im Hinterhof gelegenes Fenster brach ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag in ein Bistro im Quadrat R3 ein und entwendete etwa 20 Getränkedosen. Weiterhin wurde aus dem Lokal ein Portemonnaie mit Wechselgeld in Höhe von ca. 100 Euro gestohlen. Anschließend ergriff der Täter mit dem erbeuteten Diebesgut die Flucht. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest. Die Tatzeit kann auf Samstag, 23 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

