POL-MA: Altlußheim: Einbruch in das Altlußheimer Naturfreundehaus Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Sonntag suchten bislang unbekannte Täter das Naturfreundehaus in der Straße "Alte Hausstücker" heim. Nach dem Einschlagen eines Fensters, welches an der Terrassenseite gelegen ist, stiegen die Einbrecher ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten wie auch Behältnisse.

Münzgeld und Zigaretten aus dem aufgewuchteten Zigarettenautomaten wie auch Bargeld aus einem Portmonee im Tresenbereich und des Büros ließen sie mitgehen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen bemerkt und die Polizei Hockenheim verständigt. Als Tatzeit kommt demnach Samstagabend kurz vor 22 Uhr bis Sonntagmorgen, ca. 09.30 Uhr in Betracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell