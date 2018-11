POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Uhren bei Wohnungseinbruch erbeutet - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 9:50 Uhr bis Samstag, 20:20 Uhr, wurde in ein Anwesen "An den Martinsgärten" eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter war durch Aufhebeln der Hauseingangstür in das Anwesen gelangt und hatte mehrere Schränke durchwühlt. Mit hochwertigen Schmuckstücken und Uhren war er dann wieder in unbekannte Richtung geflüchtet. Ob der Täter noch weitere Gegenstände mitgehen ließ, ist bislang unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

