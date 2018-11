POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Rücksichtsloser Mini-Fahrer verursacht Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Samstagnachmittag ein rücksichtsloser Autofahrer im Stadtteil Neuhermsheim. Der Unbekannte war gegen 14.30 Uhr mit seinem Mini Cooper auf der Ludwigshafener Straße stadtauswärts unterwegs. In der Zufahrt zur B 38a in Fahrtrichtung Feudenheim überholte er kurz vor der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen eine vorausfahrende 21-jährige Fiat-Fahrerin. Dabei hupte er unentwegt. Aufgrund der Fahrweise des Unbekannten musste die 21-Jährige stark abbremsen und geriet in Schleudern. Dabei stieß sie mit ihrem Fiat gegen die rechten Leitplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund Der Fahrer des Mini Cooper fuhr, ohne anzuhalten einfach weiter.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mini Cooper mit dem Teilkennzeichen MA-XI und einer unbekannten Ziffernkombination gehandelt haben. Eine Beschreibung des Fahrers konnte nicht erlangt werden.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

