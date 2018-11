POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter beschädigt Fahrzeug und flüchtet - Zeuge gesucht

Mannheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw in der Lagerstraße und flüchtete anschließend. Mehrere Besucher einer ansässigen Diskothek beobachteten gegen 04.20 Uhr einen Ausparkvorgang eines Pkws, der dabei gegen einen geparkten BMW fuhr. Trotz des hohen Sachschadens von mehreren tausend Euro, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0621 174-4045 an die Ermittler der Verkehrspolizei Mannheim.

