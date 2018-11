POL-MA: Heidelberg: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Heidelberg (ots) - Eine geringe Menge Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Hotel in der Plöck. Auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt und entwendeten aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bezifferbar; die polizeilichen Arbeiten dauern derzeit noch an. Als Einbruchszeit kommt Samstagabend, 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen, kurz nach 7 Uhr in Betracht.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

