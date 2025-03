Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Straftäter im Reisezug verhaftet

Stralsund (ots)

Am Mittwoch (19.03.2025) verhafteten Bundespolizisten ein wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten gesuchten Straftäter.

Der 34-jährige Mann wurde am Nachmittag im Regionalexpress von Stralsund nach Rostock kontrolliert. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab die Fahndung der Staatsanwaltschaft Schwerin. Ursächlich hierfür war ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Schwerin, der erst vor wenigen Tagen erlassen wurde.

Der in Mecklenburg-Vorpommern lebende Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei in Stralsund. Heute Nachmittag (20.03.2025) wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt. Danach wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell