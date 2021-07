Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Entenfamilie aus den Gleisen gerettet und in eine neue Heimat verbracht

Kiel (ots)

Gestern Abend, 28.07.2021 gegen 19:00 Uhr, entdeckte eine Streife der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof eine Entenfamilie in den Gleisen sitzend. Da die Gefahr bestand, dass die Tiere vom nächsten einfahrenden Zug überrollt wurden, handelte die Streife umgehend. Nach Rücksprache mit der DB AG konnten die Gleise betreten werden. Ein dritter Kollege hatte in der Zwischenzeit von einem Händler im Bahnhof einen großen Pappkarton organisiert.

Die Streife sammelten die fünf "lütten" Enten ein und verpackten sie in den Karton.

Die waren sichtlich froh und legten sich unaufgeregt auf den Kartonboden.

Wo jetzt aber hin mit der Entenfamilie, denn wegen der immer noch grassierenden Vogelgrippe werden Wildtiere in Tierheimen nicht aufgenommen.

Die Lösung war dann recht einfach.

Es wurde mit der Berufsfeuerwehr Kiel Verbindung aufgenommen und angefragt, wie sie solche Fälle handhabt.

So bekamen die "Lütten" dann eine Freifahrt im Dienstfahrzeug der Bundespolizei und wurden zum Schrevenpark gefahren.

Dort wurde der Karton geöffnet und Hals über Kopf stürzten sich die Fünf aus dem Karton und watschelten Richtung Schreventeich.

Am Wasser angekommen, nahmen sie gleich Kontakt zu den Teichbewohnern auf.

Abschließend sein angemerkt, der Bahnverkehr war durch den schnellen Einsatz der Bundespolizei nicht eingeschränkt.

