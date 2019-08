Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Fehmarn: Bundespolizei zieht schrottreife Lkw's aus dem Verkehr

Ein Lkw hatte keine gültigen Kennzeichen, ein Kleintransporter war weder zugelassen noch pflichtversichert.

Donnerstagnachmittag, 29.08.2019, kontrollierten Bundespolizisten im Fährhafen Puttgarden einen Lkw, der den Beamten nicht sehr vertrauenswürdig vorkam. Der Lkw kam von der Fähre aus Dänemark, der Fahrer, 66, wies sich mit norwegischen Papieren aus. Der Lkw war mit norwegischen Klebekennzeichen ausgestattet, gültig für den 29./30.08.2019. Eine fahndungsmäßige Überprüfung durch die Bundespolizisten ergab, dass die Klebekennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden sind. Weitere Prüfungen ergaben, dass für das Fahrzeug keine Zulassung nachgewiesen werden konnte. Als Krönung kam dann noch die Tatsache dazu, dass der 66-jährige Fahrer in diesem Jahr bereits mit dem gleichen Delikt bei der versuchten Einreise aufgefallen war - Manche lernen es nie!

Kurze Zeit später fiel den Beamten ein weiteres Fahrzeug, dieses Mal ein Kleintransporter, "in die Hände". Der 34-jährige Fahrer, aus Sambia stammend, wies sich ordnungsgemäß mit seinen ID-Papieren aus. Mit den Papieren für den Lkw sah das Ganze schon anders aus. Eine telefonische Nachfrage der Bundespolizei bei den Kollegen in Norwegen ergab, dass der Kleintransporter weder zugelassen noch versichert war.

In beiden Fällen erstattete die Bundespolizei Strafanzeige und übergab die weitere Bearbeitung der Sachverhalte zuständigkeitshalber an die Landespolizei. Die Fahrzeuge durften natürlich nicht weiterfahren.

