Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zug in Bremen besprüht - Bundespolizisten stellen drei Graffiti-Sprayer

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 17.03.2026 / 21:55 Uhr

Bundespolizisten nahmen am Dienstagabend drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer im Bereich des Bremer Hauptbahnhofs fest. Das Trio soll zuvor einen auf dem Abstellgleis stehenden Regionalexpress großflächig besprüht haben.

Gegen 21:55 Uhr bemerkte der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges drei Personen, die sich an einem Regionalexpress in der Abstellgruppe des Bremer Hauptbahnhofes zu schaffen machte. Sofort wurde die Bremer Bundespolizei alarmiert. Eine Bundespolizeistreife stellte vor Ort drei frische Graffiti auf einer Gesamtfläche von etwa 25 qm am Zug und eine auf dem Boden liegende, kürzlich benutzte Farbdose fest. Da die Täter nicht mehr angetroffen wurden, leiteten die Beamten umgehend die Fahndung nach den drei Personen ein.

Nur wenige Minuten später bemerkte eine Zivilbeamtin der Bundespolizei drei Männer, die an ihren Jacken und einer mitgeführten Tasche Farbanhaftungen aufwiesen. Nach kurzer Verfolgung konnten die drei Männer im Alter von 18, 19 und 27 Jahren durch uniformierte Einsatzkräfte gestellt werden. Die Beamten erkannten, dass die Farbanhaftungen an der Kleidung und der Tasche mit der Farbe der Spraydose übereinstimmten. Außerdem hatte der 19-Jährige die gleiche Farbe auch an seinen Händen. Das Trio wurde vorläufig festgenommen.

Gegen alle drei leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti ein. Nach ersten Einschätzungen beträgt der Sachschaden an der Regionalbahn mehrere tausend Euro.

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