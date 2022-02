Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannte legten Steine auf die Gleise

Bremen (ots)

Bahnstrecke Suderburg - Uelzen, Ortslage Hamerstorf (LK Uelzen), 13.02.2022 / 17:40 Uhr

Unbekannte Täter haben am 13.02.2022 gegen 17:40 Uhr Steine auf die Gleise der Bahnstrecke in Hamerstorf gelegt. Der Triebfahrzeugführer eines Metronom bemerkte das Überfahren der Steine und meldete dies dem Fahrdienstleiter. Es kam zu einer einseitigen Streckensperrung. Insgesamt hatten 20 Züge erhebliche Verspätung.

Die Bundespolizei Bremen bittet um Mithilfe: Wer hat am 13.02.2022 auf der Eisenbrücke in Hamerstorf, auf Höhe der Straße Am Wasserwerk, Personen oder spielende Kinder gesehen? Die unbekannten Verursacher hielten sich dort gegen 17:30 - 17:45 Uhr auf. Auf dieser Strecke haben die Züge Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Aufgelegte Steine werden beim Überfahren durch 80 Tonnen schwere Lokomotiven zu Geschossen mit einer erheblichen Gefahr für Anwohner oder Spaziergänger.

Hinweise nimmt die Bundespolizei Bremen unter der Tel. 0421/16299-777 entgegen.

