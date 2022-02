Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Exhibitionist mit Tischlampe in Lüneburg ausgestiegen

Bremen (ots)

Metronom Hamburg - Winsen/Luhe - Lüneburg, 14.02.2022 / 11:25 Uhr

Ein unbekannter Exhibitionist soll in Gegenwart einer 22-jährigen Reisenden in einem Metronom masturbiert haben. Die junge Frau bemerkte ihn am Montag gegen 11:25 Uhr auf der Fahrt im ME 82119 von Winsen/Luhe Richtung Hannover, als er ihr schräg gegenübersaß und sie dabei anstarrte. Als im Wagen 4 kurz vor dem Halt in Lüneburg ein anderer Fahrgast vorbeiging, stieg der Unbekannte eilig aus. Es ist nicht auszuschließen, dass er bereits in Hamburg zustieg. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

25 - 30 Jahre alt. 170 - 175 cm groß. Braune Haare, die die Stirn bedecken. Dunkle, hüftlange Stoffjacke. Hellblaue Jeans. Besonders auffällig: Er trug eine weiße Tischlampe mit rotem Muster und goldenem Ständer bei sich.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-777

