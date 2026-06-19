Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Exhibitionistische Handlungen direkt am Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof-Quattro-Streife stellt Tatverdächtigen-

Hamburg (ots)

Am 18.06.2026 gegen 17.30 Uhr soll ein Mann (m.58) laut Zeugenaussagen am Bahnsteig zum Gleis 5 im Hamburger Hauptbahnhof auf einer Wartebank gesessen und sich offensichtlich erotische Videos angeschaut haben.

"Im weiteren Verlauf soll der deutsche Staatsangehörige sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem in der Öffentlichkeit manipuliert haben."

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde ebenfalls auf die Tathandlungen aufmerksam und forderte über die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg eine Streife der Bundespolizei an. Der Einsatz wurde anschließend von der eingesetzten Quattro-Streife (Bundes- und Landespolizei, DBS - und Hochbahn-Kräfte) übernommen.

"Der Tatverdächtige konnte auf der Wartebank am Bahnsteig festgestellt werden. Nach entsprechendem Tatvorwurf gab der Beschuldigte die Tat umgehend zu."

Nach fahndungsmäßiger Überprüfung der Personaldaten musste der 58-Jährige mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof wieder entlassen werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf exhibitionistische Handlungen) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

"RC"

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