Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Super Recogniser erkennen Handtaschendiebe wieder - Noch vor der Festnahme folgt weitere Begehung einer Straftat

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnten Super Recognizer der Bundesepolizei zwei Tatverdächtige (Alter/ Staatsangehörigkeit: 21, syrisch und 20, algerisch) eines Diebstahls am 16.06.2026 gegen 11:32 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Südsteg wiedererkennen und kurzzeitig observieren.

Demnach sollen die zwei Männer am 21.05.2026 gegen 18:25 Uhr eine Handtasche mit Wertgegenständen (Wert der entwendeten Gegenstände: 750 EUR, u.a. ein Echtgoldarmband) einer 21-jährigen Frau im Hamburger Hauptbahnhof auf einem Bahnsteig entwendet und anschließend weggelaufen sein. Die Geschädigte zeigte anschließend den Diebstahl bei der Polizei an, sodass über Videosichtungen Fahndungsbilder zu den Tätern erstellt werden konnten.

Am 16.06.2026 gegen 11:32 Uhr konnten die Zivilfahnder der Bundespolizei nach der Wiedererkennung der Tatverdächtigen noch vor der Festnahme beobachten, wie der 21-jährige Syrer in einer fahrenden S-Bahn der Linie S7 (Strecke Hauptbahnhof - Altona) einen herrenlosen Rucksack (Wert des Inhalts: ca. 450 EUR), den ein 79-jähriger Geschädigter in einer Sitzgruppe vergessen hatte, an sich nahm. Durch den 20-jährigen Algerier erfolgte keine Tathandlung.

Die Zivilfahnder der Bundespolizei konnten daraufhin die zwei wiedererkannten Täter in der S-Bahn beim Ausstieg im S-Bahnhof Jungfernstieg festnehmen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zuführen. Der Rucksack konnte sichergestellt und an den überglücklichen Geschädigten ausgehändigt werden.

Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen konnten zudem in der Unterhose 10 Tütchen verkaufsbereiter Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Haftprüfung durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg mussten die Personen nach Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen wieder entlassen werden, da keine Haftgründe bestanden.

Gegen beide Tatverdächtigen wird ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" (Fall vom 21.05.2026) geführt. Gegen den 21-Jährigen wurden zudem nun Strafverfahren wegen "Diebstahls, Unterschlagung und Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" eingeleitet.

Erklärung Super Recogniser:

Super Recogniser haben eine exzellente Gesichtserkennungsfähigkeit und betrachten das Gesicht einer Person ganzheitlich, prägen es sich ein und sind auch nach sehr langer Zeit und unter schwierigen Bedingungen in der Lage dieses wiederzuerkennen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Diebstählen: "Lassen Sie niemals Koffer, Gepäckstücke oder Handtaschen in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden!"

WL

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