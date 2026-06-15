Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach begangener Körperverletzung im Hauptbahnhof - Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 15.06.2026 gegen 01:27 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 34 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor soll der rumänische Staatsangehörige in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs eine 35-jährige Frau zunächst grundlos verfolgt und anschließend mit einer flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die geschädigte Frau gab an, dass sie den Tatverdächtigen nicht kenne. Sie wurde bei dem Schlag nicht verletzt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtete die Tathandlung und trennte die Personen bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizeistreife.

Eine Überprüfung der Personalien des 34-jährigen Rumänen ergab eine europäische Ausschreibung des Landes Rumänien zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung auf Grund mehrerer Eigentumsdelikte.

Die gesuchte Person wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Hier ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Promillewert von 0.58 Promille.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen der Straftat "Körperverletzung" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Verfahren werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis:

Zum weiteren Inhalt des Haftbefehls können keine Angaben gemacht werden.

WL

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