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Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines Kinder-Mountainbikes auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Wadern-Nunkirchen.

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag, 05.06.2026, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 16:40 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Kinder-Mountainbikes der Marke "Canyon" auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Nunkirchen. Das Geschädigte Kind stelle sein Fahrrad links neben dem Markteingang ab, sicherte es gegen Wegnahme und ging in den Markt hinein. In der Zwischenzeit wurde das Fahrrad gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Kinder-Mountainbike der Marke "Canyon". Auf dem Rahmen ist der Markenname in roter Farbe aufgedruckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK König
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

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