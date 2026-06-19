Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann verstößt gegen Alkoholkonsumverbot am Hauptbahnhof - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl mit 1 Jahr Freiheitsstrafe

Hamburg (ots)

Am 18.06.2026 gegen 08:13 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 56 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor beobachtete eine Präsenzstreife der Bundespolizei den Mann am Südsteg, Eingangsbereich Fischerturm, am Hamburger Hauptbahnhof. Er soll für jedermann sichtbar Alkohol getrunken haben. Nach Ansprache durch die Bundespolizisten und Erläuterung des Alkoholkonsumverbotes am Hamburger Hauptbahnhof reagierte der Mann uneinsichtig und unkooperativ.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftat "Räuberische Erpressung" Gesuchte hat eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr zu verbüßen. (davon 4 Monate bereits über U-Haft verbüßt) Zudem bestanden vier weitere Ausschreibungen als Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften (drei Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und ein Strafverfahren wegen Diebstahls).

Der litauische Staatsangehörige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 1.4 festgestellt.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Hinweise zum Alkoholkonsumverbot am Hamburger Hauptbahnhof: Seit dem 2. April 2024 gilt am Hamburger Hauptbahnhof ein weitreichendes Alkoholkonsumverbot. Die Maßnahme wurde zur Steigerung der Sicherheit und der Sauberkeit eingeführt. Es umfasst den Konsum sowie das offene Mitführen von Alkohol im Bahnhofsgebäude, der Wandelhalle und auf angrenzenden Vorplätzen, wobei Verstöße mit Bußgeldern geahndet werden können.

WL

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