Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen

Hamburg (ots)

Am 19.05.2026 kontrollierte eine Präsenzstreife der Bundespolizei gegen 00:40 Uhr einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf Bahnsteig 5 des Hamburger Hauptbahnhofs. Im Vorfeld beobachtete die Bundespolizeistreife, dass der Mann eine Bahnreisende in einer aggressiven Art und Weise um Bargeld anbettelte.

Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit 18.Mai 2026 wurde der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht. Er wurde demnach wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

RH

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