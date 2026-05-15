Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gitarrendiebstahl im Bahnhof Harburg - durch Bundespolizei festgenommener Tatverdächtiger mit überraschender Handlung

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Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll sich am 14.05.2026 gegen 07:30 Uhr ein Diebstahl einer Gitarre mit Gitarrentasche im Wert von ca. 350 EUR ereignet haben.

Gegen 07:47 Uhr erschien der Geschädigte im Bundespolizeirevier Harburg und meldete den Diebstahl seiner Gitarre. Demnach habe er beim Einstieg in einen Zug seine Gitarre mit Gitarrentasche auf dem Bahnsteig zu Gleis 5 für einen kurzen Augenblick auf einer Sitzbank vergessen. Bei Nachschau auf dem Bahnsteig und im Bahnhof habe er noch den Tatverdächtigen mit der entwendeten Gitarre auf einem Fahrrad aus dem Bahnhof fliehen sehen.

Eine umgehend durchgeführte Videosichtung bestätigte den Tatablauf. Mit gefertigten Fahndungsbildern konnten Bundespolizisten den 47-jährigen Tatverdächtigen gegen 12:50 Uhr im Bahnhof Harburg wiedererkennen, festnehmen und dem Bundespolizeirevier Harburg zuführen. Der deutsche Staatsangehörige führte bei der Festnahme das Stehlgut nicht mit sich und stritt zunächst die Tatbegehung ab. Er musste nach Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen wieder entlassen werden.

Dann die überraschende Handlung: Gegen 15:30 Uhr erschien der Tatverdächtige erneut beim Bundespolizeirevier Harburg und gab das Stehlgut vollständig wieder ab, sodass nun dem überglücklichen Geschädigten die Gitarre mit der Gitarrentasche durch die Bundespolizei ausgehändigt werden kann.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Diebstahl" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis:

Es können keine weiteren Bilder von der Gitarre zur Verfügung gestellt werden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg: "Seien Sie wachsam und lassen Sie Ihre Gepäckstücke niemals unbeaufsichtigt. Das ist, wie in diesem Fall, quasi eine Einladung an Kriminelle, um schnell und einfach an Beute zu gelangen. Bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige!" Weitere kostenlose Präventionshinweise erhalten Sie unter www.bundespolizei.de

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