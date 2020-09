Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlender Fahrschein wird Gesuchtem zum Verhängnis-

Am 05.09.2020 gegen 04.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Hamburg-Harburg fest. Zuvor konnte der 36-Jährige in einem Metronom-Zug auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg nach einer Kontrolle durch einen Zugbegleiter keinen Fahrschein vorweisen. Da sich der "Fahrgast" auch nicht ausweisen wollte, überprüften alarmierte Bundespolizisten die Personalien des Mannes nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Harburg. Ergebnis der Überprüfung: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Februar 2020 wurde der Mann mit einem Haftbefehl gesucht. Eine geforderte Geldstrafe wegen Hausfriedensbruch in acht Fällen hatte der Gesuchte bislang nicht gezahlt. Jetzt hat der Verurteilte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen zu verbüßen. Bei der Durchsuchung der Bekleidung auf dem Bundespolizeirevier entdeckten Polizeibeamte zwei Tütchen einer rauschgiftverdächtigen Substanz und stellten diese sicher. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Erschleichen von Leistungen, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

